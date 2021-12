Leur manifestation interdite, Y en a marre et Frapp face à la presse à 10 heures

Les mouvements FRAPP et Y en a marre tiennent une conférence de presse ce vendredi 10 Décembre 2021 à 10h 30mn au siège du FRAPP. Cette rencontre porte sur les manifestations des forces vives pour l'indépendance de la justice dans 14 localités à travers le Sénégal.



Jeudi soir, le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a notifié les responsables de l’interdiction de cette manifestation, évoquant les raisons telles que le "trouble à l'ordre public et entrave à la circulation des personnes et de leurs biens".



Les mouvements FRAPP et Y'en a marre ont décidé de résister, suite à l'interdiction «illégale et illégitime» de leur manifestation. Ils estiment que cela prouve s'il en était besoin les "graves reculs démocratiques en cours au Sénégal depuis 2012 particulièrement dans le domaine de la justice".



Face à la presse ce vendredi matin, les initiateurs diront si la marche est maintenue ou pas.