Levée de fonds: Pastef annonce avoir récolté 125 millions en dons et 81 millions en promesses de donations en quelques heures et

Comme pour répondre au communiqué du ministre de l’Intérieur par l’action et l’indifférence, le parti a annoncé ce dimanche avoir pu récolter 125 millions de Fcfa de dons et 81 autres millions en promesses de donation, quelques heures seulement après avoir lancé cette campagne en ce début d’année pour financer leurs activités.



« Pastef Les-Patriotes a décidé d’innover dans le financement des partis politiques, au Sénégal, en faisant appel public et transparent aux contributions volontaires de nos compatriotes : le Nemmeeku Tour.

La première édition du Nemmeeku Tour, lancée hier, 02 janvier 2021, a été un succès retentissant, surpassant même nos attentes. Elle a permis, en seulement quelques heures, de lever 125 millions de francs CFA en donations effectives et plus 81 autres de promesses de donations », peut-on lire dans le communiqué du parti dirigé par Ousmane Sonko.



Lequel communiqué ajoute en s’adressant aux multiples donateurs: « En souscrivant si massivement au Nemmeeku tour 2021, vous avez également et surtout compris l’exigence de rester autonome, indépendant de tous lobbys et autres sources de financements occultes, nationaux ou étrangers ».



Le Pastef a aussi appelé ses militants à rester très mobilisés et à préparer les prochaines campagnes du Nemmeku Tour, pour aller toujours plus haut et plus loin sur la voie de la réalisation des objectifs du parti.