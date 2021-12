Levée de fonds et récapitalisation : Le juge freine la Sar et Petrosen

Le tribunal des référés vient de rendre son verdict dans l'affaire opposant la Société africaine de raffinage (Sar), Petrosen et Locafrique. En effet, la Sar et Petrosen voulaient que le juge désigne un mandataire ad hoc pour voter, à la place de l'actionnaire Locafrique qui avait refusé, la résolution autorisant une levée de fonds jugée coûteuse que conduirait la société Afc et une recapitalisation. Le juge a dit niet en rejettant tous les arguments de Petrosen et de la Sar.