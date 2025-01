Levée de l'immunité de Farba Ngom : Aïssata Tall Sall attentive aux arguments du parquet financier

La ratification de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, dit Farba, a été actée sans débat à l’Assemblée nationale. Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, a réagi à cette étape et clarifié la position de son groupe dans ce processus.



Selon elle, la séance de ce vendredi 17 janvier 2025 portait uniquement sur la validation de la mise en place de cette commission, dont les membres ont été désignés en fonction de la représentativité des groupes parlementaires. « Sans débat, parce qu’aujourd’hui, il était juste question pour l’Assemblée nationale de ratifier la proposition de mise en place de cette commission », a-t-elle déclaré.



Cette dernière a affirmé que le groupe Takku Wallu, tout comme les non-inscrits, est représenté au sein de la commission ad hoc et entend jouer pleinement son rôle dans l’instruction du dossier. « Cette commission fera son travail, on sera présents, on objectera quand il faudra objecter, on sera contre quand il s’agira d’être contre », a-t-elle indiqué, tout en précisant que « son groupe suivra de près les arguments avancés par le parquet financier pour motiver la demande de levée de l’immunité parlementaire. »



Elle a également souligné l’importance de ce processus : « Quand cette commission aura fini son travail, on reviendra à une autre plénière, qui, elle, va dire si oui ou non elle accepte de lever l’immunité parlementaire de notre collègue. Et à ce moment-là, il y aura un débat. »



Une position critique

Sans détour, Aïssata Tall Sall a laissé entendre que son groupe sera vigilant et critique. « Nous allons suivre le travail de la commission, nous allons y participer, nous allons dénoncer s’il faut dénoncer, mais ça m’étonnerait qu’on approuve quelque chose là-bas », a-t-elle asséné.



Elle a conclut en annonçant qu’à la plénière prévue après le travail de la commission ad hoc, son groupe exposera publiquement sa position sur la procédure, la demande et les justifications fournies. « À la face du peuple sénégalais et du monde, nous dirons ce que nous pensons », a-t-elle martélé.



La commission ad hoc, composée de onze membres, entamera ses travaux dans les jours à venir. Cette dernière devra examiner en profondeur les accusations portées contre le député Farba Ngom, accusé de transactions suspectes estimées à 125 milliards de francs CFA. Ce n’est qu’après la conclusion de ces travaux qu’une plénière finale déterminera si l’immunité parlementaire de l’élu sera levée ou maintenue.