Levée de l'immunité parlementaire des députés Biaye et Sall: « Tout sera bouclé dans 10 jours à partir de mardi »

Le calendrier établi mardi prochain, dix jours pour boucler la procédure. Après l'adoption de la liste des membres de la commission, une réunion s'est tenue pour la mise en place du bureau et une autre rencontre est prévue «mardi pour établir un calendrier», informe Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké, vice-président de la Commission des Lois, membre de la Commission ad hoc.

Même s'ils ne sont pas tenus par des délais, un des membres de la commission assure que «la procédure ne dépassera pas dix jours, à partir de mardi». Durant la procédure, les députés concernés ou leurs défenseurs devront être entendus par la commission avant la production du rapport final.



«Dans ce cas d'espèces, - eux-mêmes vont venir pour s'expliquer», insiste un député de la majorité. Mais déjà, des députés de l'opposition étalent leurs craintes, quant à la fiabilité des travaux. Le plus en vue, Cheikh Abdou Bara Dolly.



«Dans la résolution, on devait y mettre les délits retenus contre ces députés pour que ceux qui n'ont pas assisté à la Plénière aient ces informations. On ne parle pas de trafic de passeports diplomatiques, mais d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie, falsification de documents administratifs.



Un document administratif peut être n'importe quel document. Il peut même s'agir d'un faux certificat de mariage, mais pour être clair, on devait y mentionner trafic de passeports diplomatiques parce que c'est pour ce fait qu'une demande de levée de leur immunité a été introduite. C'est grave. Nous

sommes déçus par le contenu de la lettre», peste-t-il.

L'Assemblée nationale va bientôt sceller le sort des députés Boubacar Villiembo Biaye et El Hadj Mamadou Sall. La liste des membres de la Commission ad hoc devant statuer sur la demande de levée de leur immunité parlementaire a été ratifiée hier vendredi.