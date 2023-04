Levée du corps du journaliste Mame Less Camara : Amsatou Sow Sidibé invite les journalistes à suivre ses oeuvres

Pr Amsatou Sow Sidibé est venue s’ajouter à la longue liste des personnalités politiques, des journalistes entre autres Sénégalaises qui ont rendu hommage à Mame Less Camara, à la suite de son rappel à Dieu samedi. Elle a invité les jeunes journalistes à suivre l’œuvre du défunt et ses enseignements.



« Mame Less Camara était un frère, un ami. Nous nous sommes croisés à une rencontrée des droits de l’homme. À l’époque où j’étais Directrice de l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix de l’Université Cheik Anta Diop de Dakar. On organisait des rencontres, des discussions au niveau de Saint-Louis et aussi avec Rahma Almamy Mataou Fall. On discutait des questions fondamentales. Et souvent, il modérait les débats en apportant des idées pertinentes. Donc, intellectuellement, ce qu’il a offert à ce pays est énorme. Un homme de vérité. Au vu de ce qu’il a enseigné au CESTI, Mame Less était un philosophe. Il avait le savoir. Ce qu’il a eu à enseigner aux journalistes, je les invite à s’en procurer. S’ils le font, ce sera une bonne chose », a témoigné Amsatou Sow Sidibé.



La présidente du parti politique Car Lénène déclare : « Nous présentons nos condoléances attristées à sa famille éplorée et au Sénégal tout entier ».