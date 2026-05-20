Tribunal de Pikine : Le parquet requiert la perpétuité contre le meurtrier du bijoutier Ndongo Guéye

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a abrité ce mercredi 20 mai 2026 le procés de Bassirou Thiam, accusé de l « 'assassinat avec actes de barbarie, recel de cadavre et vol du bijoutier » Ndongo Guéye en février 2022.







Devant une salle d'audience, l'accusé a retracé le déroulement du crime commis dans son appartement situé au troisième étage à Pikine. Selon ses déclarations, une violente altercation aurait éclaté avec son fournisseur au sujet d'un bracelet en or, version contestée par les parties civiles qui soutiennent la thèse d'un guet-apens financier, la victime ayant sur elle plus de 400 grammes d'or brut et d'importantes créances à recouvrer.







L'accusé a détaillé sans détour la phase de dissimulation qui a suivi la strangulation de la victime : « le corps emballé dans un sac plastique, traîné dans les escaliers à 3 heures du matin, puis abandonné à l'arrière d'une Toyota Auris grise aux Parcelles Assainies après une course-poursuite nocturne avec un taximan ».



La perquisition de l'époque avait permis de découvrir des vêtements, un drap et un matelas ensanglantés au domicile du mis en cause. Face à la gravité des constatations médico-légales l'autopsie concluant à une strangulation avec luxation du rachis cervical, le procureur de la République a balayé l'argument de la légitime défense et requis la réclusion criminelle à perpétuité.





De leur côté, les avocats des parties civiles, évoquant la détresse de la veuve et d'un enfant né quarante jours après le drame, ont réclamé 500 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts. La défense a quant à elle plaidé pour une disqualification des faits en meurtre et sollicité la clémence du tribunal. Le verdict a été mis en délibéré pour le 7 juillet 2026.

