Levée du moratoire sur l’exploitation des forêts: la RDC répond aux critiques des ONG

"Il y a eu un moratoire, le gouvernement congolais n’octroyait plus, mais bien que le gouvernement congolais ait ce moratoire, on continue à exploiter. Et pour raison de moratoire, nous n’avons pas de données. Si vous voulez exploiter, venez demander l’autorisation."

Les ONG environnementalistes sont mobilisées après la levée annoncée du moratoire sur l’exploitation des forêts. Ce moratoire avait été décidé en 2002. Désormais, les forêts congolaises seront ouvertes à l'exploitation industrielle. Une décision qui provoque les protestations des organisations Greenpeace Afrique, RainForest UK (RFUK) et RainForest Norway (RFN) qui ont alerté dans un courrier aux grands bailleurs de fonds sur le climat d'un risque de catastrophe climatique. Mais pour la vice-Première ministre congolaise en charge de l’Environnement, Eve Bazaiba, le moratoire n'était plus respecté et ne pouvait pas durer éternellement.