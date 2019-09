Libération de Khalifa Sall : "le pays est en train de se normaliser " (Avocat)

La grâce accordée hier, dimanche 29 septembre 2019, à l'ex-maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, est sur toutes les langues. Beaucoup de voix se sont levées pour saluer la décision prise par le président de la République, Macky Sall. Pour le défenseur des droits de l'homme, Me Amadou Aly Kane, « le pays est en train de se normaliser ».



« Ce pays est un pays de foi, de dialogue, c'est un pays qui a choisi la voie de l'arbre à palabres depuis des années. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver cette voie », se félicite l'un des défenseurs des droits de l'homme.





Pour Me Kane : « La place de Khalifa Sall c’est dehors, c’est la raison pour laquelle nous disons que le pays est en train de se normaliser. La place de Mbaye Touré, de Yaya Bodian et Adama Gaye, était dehors. Et aujourd'hui, ces choses sont en train de se produire. Je pense que notre pays est en train de prendre la direction qu'on lui connaissait, celle de la direction de la démocratie, de la tolérance et nous ne pouvons que nous en féliciter et féliciter tous les acteurs qui ont joué un rôle pour que cette normalité républicaine soit de nouveau venue dans notre pays."



À en croire la robe noire, « il y a des impératifs dans une démocratie et des fondamentaux qu'il ne fait pas violer et si tout le monde est conscient de cela et accepte de respecter les fondamentaux de l'État (...) ». Le défenseur des droits humains de conclure par ces mots. "Je suis très fière d'être sénégalais ".