Liberia : Wenger et Le Roy décorés… Weah s’offre une polémique

Elu président du Liberia en décembre dernier, l’ancien footballeur George Weah vient de s’offrir une polémique ces derniers jours en annonçant la venue des entraîneurs Arsène Wenger et Claude Le Roy à Monrovia ce vendredi pour y recevoir le titre honorifique le plus élevé du pays ("Grand Commandeur et Chevalier de l’Ordre Humain de la Rédemption Africaine"), lit-on dans "Afrikfoot".



Les deux techniciens ont joué un rôle majeur dans la carrière du Ballon d’Or 1995 puisque Le Roy a aidé Weah à son arrivée au Cameroun tandis qu’Arsène Wenger l’a recruté en Europe avec l’AS Monaco.