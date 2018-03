Libre circulation dans l’espace Cedeao : Macky Sall fait tomber les barrières aux frontières

La montée au créneau du ministre gambien sur les tracasseries douanières dans l’espace Cedeao a-t-elle eu l’impact escompté ? Tout porte à le croire puisse que le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, a exhorté son gouvernement à veiller à ce que toutes les obstacles qui «entravent la libre circulation des personnes et des biens » soient levés.



En effet, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, Macky Sall qui s’est félicité de de la tenue, le 1e mars dernier à Karang, de la première journée sénégalo-gambienne», a demandé à ses collaborateurs «à veiller davantage, dans la sécurité et le respect effectif des textes communautaires, à la levée systématique de tous les obstacles multiformes qui entravent la libre circulation des personnes et des biens».



Dans la foulée, le Président Sall a informé qu’il allait assister, le 13 mars prochain, à Banjul, à la première session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien.