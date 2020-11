Libye: 74 morts dans un nouveau naufrage en Méditerranée

Un nouveau drame en Méditerranée au large des côtes libyennes. Un naufrage a couté la vie hier à au moins 74 migrants, selon l’OIM, l’organisation internationale pour les migrations. Il y avait environ 120 personnes à bord. Une quarantaine ont été secourus par des pêcheurs et gardes côtes libyens. Les départs depuis la Libye sont en augmentation selon l’OIM, notamment en raison de leurs terribles conditions de vie sur place. Et pourtant, plus de 11 000 hommes femmes et enfants interceptés en mer ont été renvoyés en Libye depuis début 2020. C’est plus que l’an dernier. Pour l’OIM il est urgent de changer d’approche.