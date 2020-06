Libye: «Le choix d'une solution militaire n'est pas une solution durable»

En Libye, « il n'y aura peut-être pas de bataille de Syrte », déclare Smaïl Chergui, le commissaire Paix et sécurité de l'Union africaine (UA). Depuis leur contre-attaque victorieuse du mois dernier, les troupes du gouvernement de Tripoli campent aux portes de Syrte et préparent, avec l'aide de la Turquie, une grande offensive militaire contre les forces du maréchal Haftar, qui tiennent toujours la ville. Pour Smaïl Chergui, un accord est encore possible, dans les prochains jours, pour éviter cette bataille. En ligne d'Addis Abeba, le commissaire Paix et Sécurité de l'UA répond aux questions de Christophe Boisbouvier.