Libye: intensification des combats entre les forces de Sarraj et d’Haftar

Ce sont des combats inédits depuis l’offensive lancée par l’homme fort de l’est libyen, Khalifa Haftar, il y a presque un an, le 4 avril 2019. À Tripoli, dans plusieurs quartiers au sud de la capitale, les tirs de l’artillerie lourde sont nourris depuis plusieurs jours, mais très peu d’informations filtrent sur l’issu de ces combats. Elles varient selon les sources. Chaque partie s’attribue des avancées et affirme avoir fait reculer l’autre.



Depuis vendredi, les combats les plus violents ont lieu près la ville côtière de Syrte. Là où un drone du GNA, dirigé par Fayez el-Sarraj, a visé la salle des opérations de l’Armée nationale libyenne (ANL) tuant plusieurs de ses officiers, et notamment le major général Salem Diryag, chef des opérations dans le secteur, appartenant à la même tribu que Khalifa Haftar.



En réponse, l’ANL a lancé l’offensive « aigles de l’enfer » et a attaqué les positions des milices de Misrata à Abu Qurayn, près de Syrte. Ces positions sont visées par d’intenses raids aériens. Plusieurs sources affirment qu’une cinquantaine de combattants de Misrata ont trouvés la mort. L’ANL quant à elle a essuyé des nouvelles pertes lors des combats au sol.