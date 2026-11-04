Coopération régionale et paix durable / rencontre au sommet entre la CEDEAO et l’UNOWAS

Le Président de la Commission de la CEDEAO, le général Birame Diop, a reçu une délégation des Nations unies menée par l’ambassadeur Leonardo Santos Simão au siège de l’institution communautaire à Abuja, le 3 novembre 2026. Le Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) effectuait une visite de courtoisie destinée à faire le point sur la situation sécuritaire dans la sous-région.
À l’issue des échanges, la CEDEAO et l’UNOWAS ont réaffirmé leur engagement commun à intensifier la coopération régionale face aux menaces virtuelles et physiques qui pèsent sur la stabilité. Les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la collaboration institutionnelle, à travers la mise en place de cadres opérationnels efficaces pour lutter contre le terrorisme, réduire l'insécurité et prévenir les conflits en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
À l’issue des échanges, la CEDEAO et l’UNOWAS ont réaffirmé leur engagement commun à intensifier la coopération régionale face aux menaces virtuelles et physiques qui pèsent sur la stabilité. Les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la collaboration institutionnelle, à travers la mise en place de cadres opérationnels efficaces pour lutter contre le terrorisme, réduire l'insécurité et prévenir les conflits en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
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