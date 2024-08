Libye: le ministre du Pétrole et du gaz et son chef de cabinet arrêtés

Le ministre libyen du Pétrole et du gaz ainsi que son chef de cabinet ont été arrêtés ce mercredi 7 août, sur fond de soupçons de corruption. Cette arrestation répond à un mandat d’arrêt émis par le procureur général de Tripoli, Al Seddik al-Sour. Une énorme polémique a éclaté après la publication d’un communiqué du procureur annonçant la nouvelle de cette arrestation. Ce dernier ne cite pas le nom du ministre, ce qui pose un problème. Deux ministres sont bel et bien chargés du ministère du Pétrole et du gaz dans le gouvernement de l’ouest libyen dirigé par Abdelhamid Dbeibah.

Rfi

