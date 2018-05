Libye: les prisons clandestines, «une pratique importante» pour MSF

Plus de 100 migrants originaires d'Afrique de l'Est sont parvenus à échapper cette semaine aux passeurs qui les retenaient en captivité près de la ville libyenne de Bani Walid, a-t-on appris auprès d'une source locale et de travailleurs humanitaires.



Plusieurs d'entre eux ont été touchés par balle dans leur fuite, précise-t-on de même source. D'après les récits de survivants recueillis par Médecins sans Frontières (MSF), quinze personnes au moins ont été tuées et quarante autres,

principalement des femmes, n'ont pu fuir leurs geôliers.