Licenciements abusifs au Commissariat à la Sécurité Alimentaire : le collectif des agents de l’administration dénonce une injustice

Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a condamné le licenciement jugé injustifié de 10 travailleurs, dont 8 femmes titulaires de contrats à durée indéterminée (CDI), au Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience au Sénégal. Il qualifie cette décision d'arbitraire et d'inhumaine et rappelle que plusieurs des personnes concernées assument d'importantes charges familiales.



« Le monde du travail continue de subir des injustices de façon générale particulièrement au sein de l’administration sénégalaise. On nous signale des licenciements abusifs au niveau du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience où la nouvelle directrice a arrêté injustement 10 contrats dont 8 femmes pour les détenteurs de CDI », a déclaré Oumar Dramé, coordonnateur du collectif.



Selon lui, la directrice justifie cette décision par l'absence d'autorisation du ministère des Finances pour ces recrutements.



« Elle (directrice générale) avance l’idée que le ministère des Finances n’a pas autorisé le recrutement de ces travailleurs d’autant plus que les informations que nous détenons, c’est la direction qui avait besoin du personnel et qui a souligné l’idée de recrutement au sein du Conseil d’administration qui a validé et a obéit à toute la réglementation qui régit ce pays. Ces contrats ont le visa de l’inspection du travail », a-t-il insisté.



Le collectif dénonce une injustice, d’autant plus que la directrice et le président du Conseil d’Administration ont vu leurs salaires augmenter dans le même temps. Il juge cette décision arbitraire et inhumaine, soulignant que certains licenciés ont des charges familiales importantes. Les syndicats se mobilisent pour lutter contre ce qu’ils considèrent comme un licenciement abusif.