Lieu du match Sénégal- Rwanda : les deux fédérations à couteaux tirés

Un contentieux sportif est ouvert entre le Sénégal et le Rwanda concernant le lieu du stade devant opposer les deux sélections nationales le 9 septembre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024 dans le groupe L.





Le match aller entre les deux équipes devait se jouer au Rwanda. Mais faute d’un stade homologué dans le pays à ce moment-là, la Fédération rwandaise de Football Association(Ferwafa) avait sollicité la Fédération sénégalaise de Football (FSF) pour qu’elle reçoive son équipe nationale. C’est ainsi que la rencontre s’est tenue au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio et la manche retour à Kigali.





Les deux parties avaient donc conclu que la manche retour se tiendrait à Kigali et non au Sénégal, comme initialement retenu dans le calendrier des qualifications. Mais, la FSF ne l’entend pas de cette oreille.



«L’instance dirigée par Me Augustin Senghor n’a pas d’engagement contractuel (vis-à-vis du Rwanda) », avance-t-on du côté des fédéraux sénégalais.







Mais la partie rwandaise ne l’entend de cette oreille. La Ferwafa souhaite jouer à domicile ce dernier match. «Le match se jouera à Kigali parce que notre stade est prêt à l’accueillir», tranche le secrétaire général de la Fédération rwandaise de football, Jules Karangwa, interrogé par « Stades » dans son édition de ce vendredi.







« La Fédération rwandaise de football et celle du Sénégal s’étaient mises d’accord pour que la rencontre Sénégal/Rwanda (aller, 7 juin 2022) se tiennent à Dakar et Rwanda-Sénégal (retour, 9 septembre) à Kigali. Nous n’avons pas senti le besoin de saisir la CAF tout simplement parce que nous considérons que ce match doit se jouer à Kigali », a-t-il expliqué.







La FSF a saisi la CAF pour exiger que le match se tienne au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



« La Fédération sénégalaise de football avait donné son accord de principe d’aider par solidarité le Rwanda sa requête au vu de ses difficultés liées à l’absence de stade homologué dans son pays. Un accord de principe ne signifie nullement un engagement contractuel avec une obligation. (…) La FSF n’avait donc pas pris un engagement sous forme de contrat obligatoire, car le Sénégal n’avait aucun intérêt ni aucune contrepartie sportive ou financière », explique la FSF dans une lettre.



La FSF réitère l’application du règlement



La Fédération sénégalaise de football poursuit en demandant à l'instance continentale d'appliquer la loi sur ce «contentieux » avec son homologue du Rwanda.



«Le droit pour le Sénégal d'organiser le match 5 est issu tant du règlement de la compétition que du tirage au sort effectué par la CAF et personne ne peut contraindre réglementairement une association à renoncer à ce droit et plus décisivement, l'article 16 du règlement de la CAN ne prévoit qu'une seule dérogation au principe des matchs aller-retour : l'accord des deux (2) associations de jouer leurs deux (2) matchs dans un même lieu. Aussi, malgré les tentatives de conciliation entre les deux présidents et les deux Secrétaires généraux de fédérations, la partie rwandaise reste intransigeante », explique l’instance dirigeante du football sénégalais.



D’après la FSF, le « Sénégal a déjà communiqué sa position officielle à la CAF sur son droit à organiser ce match chez lui. En foi de tout cela, la Fédération sénégalaise de Football réitère l'application pure et simple du règlement par la programmation du match 5 au Sénégal ».