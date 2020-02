Liga - Le Barça s’est fait peur

Rien n'est facile pour ce Barça. Pour le retour de Quique Setién sur le terrain du Betis, dont il a été l'entraîneur entre 2017 et 2019, les Catalans ont longtemps peiné mais ont fini par s'imposer (3-2), ce dimanche soir, et reviennent à trois points du Real Madrid, leader et vainqueur d'Osasuna (4-1) dans l'après-midi. Menés deux fois au score en première mi-temps, les Barcelonais sont parvenus à revenir au score avant de prendre l'avantage après le repos, grâce à une tête de Clément Lenglet (72e).



L’Equipe