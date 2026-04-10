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Liga : Tenu en échec face à Girona, le Real Madrid dit presque adieu à la Liga



Liga : Tenu en échec face à Girona, le Real Madrid dit presque adieu à la Liga
Le Real Madrid a été tenu en échec au Santiago Bernabéu face au Girona FC (1-1), lors de la 31e journée de Liga. Après une première mi-temps stérile, les Madrilènes sont revenus avec d’autres intentions et ont même réussi à ouvrir le score grâce à Federico Valverde (51ème). Mais seulement dix minutes plus tard, les Catalans ont égalisé grâce à une superbe frappe de Thomas Lemar (62ème), qui a climatisé le Santiago Bernabéu. Score final : 1-1.
 
Avec ce match nul, le Real Madrid voit ses chances de titre en Liga s’éloigner considérablement puisque les hommes d’Alvaro Arbeloa ont 6 points de retard sur le FC Barcelone qui joue ce samedi, au Camp Nou, face à l’Espanyol Barcelone.
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Moussa Ndongo

Vendredi 10 Avril 2026 - 23:56


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