Liga : Villarreal et Samuel Chukwueze renversent le Real Madrid dans un match fou !

Affiche séduisante, ce duel entre le Real Madrid et Villarreal a tenu ses promesses. Menant par deux fois au score, la Casa Blanca a vu le Sous-marin jaune la torpiller avec Samuel Chukwueze dans le rôle du général (3-2).



Relégué à 12 points du FC Barcelone, le Real Madrid (2e) ne croit plus vraiment au titre en Liga, mais reste sur un succès 4-0 contre les Blaugranas en Coupe du Roi et entend bien maintenir un bon rythme sur cette fin de saison. Ce samedi, les Merengues recevaient le sixième Villarreal qui entend garder espoir dans la lutte pour la qualification en Ligue des Champions. La Casa Blanca optait pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Lucas Vazquez, Antonio Rüdiger, David Alaba et Nacho Fernandez. Aurélien Tchouaméni était placé en sentinelle auprès de Dani Ceballos et Marco Asensio. Enfin, Vinicius Junior et Rodrygo Goes accompagnaient Karim Benzema en attaque.



De son côté, le sous-marin jaune s’articulait en 4-3-3 avec Pepe Reina officiant comme dernier rempart. Devant lui, Juan Foyth, Aïssa Mandi, Pau Torres et Alfonso Pedraza. Ramon Terrats, Dani Parejo et Giovani Lo Celso se retrouvaient dans l’entrejeu. Enfin, le trio offensif était constitué d’Alex Baena, Samuel Chukwueze et Yeremy Pino.