Liga : grâce à un Bellingham de gala, le Real Madrid pulvérise Osasuna et récupère son trône de leader

On avait compris que Jude Bellingham détenait une large partie de la réussite du Real Madrid dans ses pieds, mais peut-être pas dans ces proportions. Confronté à Osasuna ce samedi, à l’occasion de la 9e journée de Liga, le club madrilène a, encore et encore, dû s’en remettre à son Anglais, décidément sur une autre planète depuis son arrivée cet été. C’est lui qui aura une nouvelle fois montré la voie aux Madrilènes dès la 9e minute de jeu. Après une passe tranchante du revenant Luka Modric, Dani Carvajal trouvait astucieusement Bellingham dans la surface, lequel s’offrait déjà son 7e but en Liga d’une lourde frappe du pied gauche.

Mais comme l’appétit vient en mangeant, l’ancien joueur de Dortmund s’offrait un doublé en seconde période - son deuxième de la saison - à la suite d’un relais dévastateur avec Federico Valverde (54e). Vinicius, de retour de blessure la semaine dernière, aura mis, de son côté, un peu plus de temps avant d’entrer dans sa rencontre. Souvent brouillon en première période, en atteste sa frappe trop enlevée pour espérer inquiéter Herrera en première période (24e), ou ses séries de dribbles superflues, le Brésilien s’est remis la tête à l’endroit au retour des vestiaires.

