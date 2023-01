Liga : l’Atlético, facile vainqueur de Valladolid, conforte sa 4e place

Suite de la 18ème journée de Liga avec un duel des extrêmes entre l’Atlético de Madrid, au pied du podium avec sa 4ème place, face à Valladolid, 17ème et premier relégable du championnat espagnol, au Wanda Metropolitano. Relégués à dix points du podium, les Colchoneros commençaient la rencontre avec la nouvelle recrue, Memphis Depay, sur le banc et les traditionnels titulaires étaient alignés. Les joueurs de Diego Simeone mettaient quinze minutes pour rentrer dans le rythme de la partie puis faisaient la différence en dix minutes pour prendre un avantage définitif au tableau d’affichage. Alvaro Morata profitait d’une superbe talonnade d’Antoine Griezmann pour tromper le gardien adverse et ouvrir le score (18e, 1-0).



L’international tricolore se muait ensuite en buteur après un centre de Nahuel Molina (23e, 2-0). Dans tous les bons coup ce soir, Antoine Griezmann se chargeait d’un coup franc quelques minutes plus tard. A la réception, Mario Hermoso devait s’y reprendre à deux fois pour tromper Jordi Masip (28e, 3-0). Bien plus offensifs qu’à leur habitude, les Colchoneros terminaient la première période en toute quiétude. Au retour des vestiaires, Angel Correa trompait une nouvelle fois le portier de Valladolid mais sa frappe heurtait les deux poteaux sans franchir la ligne (66e). Les coéquipiers d’Antoine Griezmann géraient leur avance tranquillement par la suite jusqu’au coup de sifflet final. Au classement, l’Atlético conforte sa 4ème place et revient à sept points de ses principaux concurrents pour monter sur le podium de la Liga.