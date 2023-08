Liga: la colère d'Ancelotti et Xavi, qui fustigent le calendrier et le temps additionnel à rallonge

Carlo Ancelotti (Real Madrid) et Xavi (FC Barcelone) déplorent les conséquences du calendrier chargé du football européen sur la santé des joueurs et la qualité des matchs.





Comme Pep Guardiola, et bien d'autres avant, Carlo Ancelotti et Xavi ont exprimé vendredi leur frustration par rapport aux calendriers chargés et au rallongement des matchs avec les temps additionnels désormais plus longs.





"Ils essaient d'améliorer la qualité du spectacle en mettant plus de minutes de jeu, plus de matchs. Pourtant, c'est simple: pour améliorer la qualité, il faut diminuer un peu la quantité", a estimé Carlo Ancelotti lors d'une conférence de presse du Real Madrid.





"Mais le problème, c'est que les entraîneurs et les joueurs n'ont pas leur mot à dire, a ajouté le technicien italien. Le football n'est pas géré comme il devrait l'être. Ils veulent mettre plus de matchs pour gagner plus d'argent. Les joueurs souffrent de plus de blessures. Ils ne peuvent pas démontrer leurs qualités au maximum. Il y a des joueurs très bons qui sont fatigués, blessés, etc. Quand est-ce que ça changera? Je ne sais pas".





Une grève? "Aux footballeurs de décider"





Même son de cloche du côté de Xavi, à deux jours de Barça-Cadix. "Je suis d'accord avec Guardiola, l'autre jour il s'est plaint et à juste titre. Je pense que nous ne pensons pas au joueur mais au business", a jugé l'entraîneur catalan. Et à la question de savoir si une grève est nécessaire pour faire bouger les choses, Xavi a estimé que "c'est aux footballeurs de décider".





En application des consignes de l'Ifab, l'instance qui régit les lois du jeu et qui souhaite augmenter le temps de jeu effectif, les matchs des championnats européens se disputent désormais avec des temps additionnels rallongés comme lors de la Coupe du monde au Qatar.



