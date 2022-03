Liga : le Barça humilie le Real Madrid au Stade Santiago Bernabéu

Le FC Barcelone s'impose largement sur la pelouse du Real Madrid (0-4), grâce à un double de Pierre-Emerick Aubameyang (29e, 53e) et des buts de Ronald Araujo (38e) et de Ferran Torres (47e). Au classement de la Liga, le Barça grimpe à la troisième marche du podium et revient à trois points du FC Séville, avec toujours un match en retard. Les Merengue restent leaders.