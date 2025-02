Liga : le Real Madrid perd contre l’Espanyol Barcelone

Piégé par l’Espanyol Barcelone (1-0), promu et relégable, le Real Madrid a concédé samedi 1er février sa troisième défaite de la saison en championnat, laissant son rival l’Atlético revenir à un point. Le derby entre les deux formations vaudra très cher le samedi 8 février (20h00 GMT).



Mis sous pression au coup d’envoi après la victoire des Colchoneros contre Majorque (2-0), le champion d’Espagne en titre s’est cassé les dents sur une équipe catalane solidaire et bagarreuse.



L’Espanyol Barcelone a réalisé le coup parfait grâce à un but en contre du latéral Carlos Romero (85e, 1-0), passé proche de l’expulsion à l’heure de jeu pour un tacle par-derrière sur Kylian Mbappé.



Toujours leader, le géant espagnol (1er, 49 points) est désormais sous la menace de l’Atlético Madrid (2e, 48 points). Son rival et voisin est son prochain adversaire dans un choc qui pourrait être un tournant dans la course au titre. Cet exploit permet en revanche à l’Espanyol (17e, 23 points) de sortir de la zone de relégation.