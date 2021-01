Liga: le match Atletico Madrid vs Atletic Bilbao reporté

La Liga a décidé de reporter le match opposant l’Atletico Madrid et l’Athletic Bilbao prévu à 16h15 ce samedi en raison de chutes de neige.



"Compte tenu de la situation exceptionnelle provoquée par la tempête qu'une grande partie de la péninsule connaît, qui a provoqué la fermeture de l'aéroport de Madrid Barajas tout au long de la journée d'aujourd'hui et l'impossibilité d'avoir le terrain dans des conditions optimales, LaLiga, après avoir contacté les deux clubs, a demandé dès le matin au Comité de la Compétition Professionnelle de suspendre le match Club Atlético de Madrid-Athletic Club initialement prévu samedi à 16h15 au stade Wanda Metropolitano", a annoncé La Liga dans un communiqué publié sur son site officiel.



Pour le moment pas de date prévue pour rejouer le match. Elle sera communiquée dans les prochains jours en fonction des dates disponibles. "La date de contestation du match sera communiquée dans les prochains jours et doit être l'une des dates disponibles sur le calendrier de la compétition", a indiqué LaLiga.