Retour d’Abu Dhabi : Bassirou Diomaye Faye fait escale à Nouakchott et s’entretient avec Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Sur le chemin du retour d'Abu Dhabi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est arrêté à Nouakchott, où il s'est entretenu avec son homologue, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République Islamique de Mauritanie.



Selon une note d’information de la Présidence de la République, les deux chefs d'État ont évoqué les relations d'amitié et de bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie, et les nombreux chantiers de la coopération.



« Cette halte fraternelle en Mauritanie témoigne de la volonté constante des deux Présidents de consolider le partenariat exemplaire qui lient les deux pays », renseigne la même source.