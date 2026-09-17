Mondial féminin U20 : le Nigéria élimine l'Angleterre et affronte la Colombie en quart de finale

Le Nigeria poursuit son aventure en Pologne. Les Falconets ont dominé l’Angleterre (3-0), ce jeudi 17 septembre 2026, en huitième de finale de la Coupe du monde féminine U20.
Avec cette deuxième victoire dans le tournoi, les Nigérianes décrochent leur billet pour les quarts de finale et restent la dernière sélection africaine encore en lice après les éliminations du Bénin, de la Tanzanie et du Ghana en phase de groupes.
Pour une place dans le dernier carré, les Nigérianes affronteront le la Colombie, qui a battu la Pologne, pays hôte sur le score de 1-0.
Le quart de finale est programmé le 20 septembre à 17h30 GMT.
Avec cette deuxième victoire dans le tournoi, les Nigérianes décrochent leur billet pour les quarts de finale et restent la dernière sélection africaine encore en lice après les éliminations du Bénin, de la Tanzanie et du Ghana en phase de groupes.
Pour une place dans le dernier carré, les Nigérianes affronteront le la Colombie, qui a battu la Pologne, pays hôte sur le score de 1-0.
Le quart de finale est programmé le 20 septembre à 17h30 GMT.
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