Ligue Europa : Le Juve cartonne, Crystal Palace domine Lech Poznan, Ferencvaros surprend Celtic Glasgow

Deuxième soirée de Ligue Europa ce jeudi soir, avec quelques cadors qui faisaient leur entrée en lice. La Juventus a fait le job face au NEC Nimègue, avec le premier but, sur penalty, de Woltemade, et un but et une passe décisive de Kolo Muani.
Le Crystal Palace de Pierre Sage s’est remis en selle en l’emportant à domicile face à Lech Poznan.
Les surprises sont venues de Ferencvaros, qui a étourdi le Celtic Glasgow sur sa pelouse, et de Torreense, le club portugais de 2e division, qui est allé s’imposer à l’extérieur à Lillestrom.
Les résultats des matches de 21h :
Besiktas 4-1 OM : Fakili (16e) pour Besiktas, Cerny (56e), Murillo (59e), Poku (81e) ; Abdallah (30e) pour l’OM
Celtic Glasgow 1-3 Ferencvaros : Baur (44e) pour le Celtic ; Bamidele (20e), Zachariassen (45+1e), Arzani (47e) pour Ferencvaros
Crystal Palace 4-0 Lech Poznan : Pino (10e), Richards (27e), Strand Larsen (sp, 34e), Nketiah (89e)
Viktoria Plzen 0-3 Union Saint-Gilloise : Mofokeng (17e), Biondic (43e), Kricfalusi (59e) pour l’USG
Juventus Turin 5-0 NEC Nimègue : N. Gonzalez (9e), Alajbegovic (24e), Woltemade (sp, 35e), Celik (75e), Kolo Muani (82e)
Lillestrom SK 1-2 Torreense : Olsen (79e) pour Lillestrom ; Alfaro (23e), Pozo (49e) pour Torreense
Real Sociedad 1-2 Bournemouth : Sergio Gomez (57e) pour la Sociedad ; Kluivert (11e), Rayan (20e) pour Bournemouth
Avec Footmercato
Le Crystal Palace de Pierre Sage s’est remis en selle en l’emportant à domicile face à Lech Poznan.
Les surprises sont venues de Ferencvaros, qui a étourdi le Celtic Glasgow sur sa pelouse, et de Torreense, le club portugais de 2e division, qui est allé s’imposer à l’extérieur à Lillestrom.
Les résultats des matches de 21h :
Besiktas 4-1 OM : Fakili (16e) pour Besiktas, Cerny (56e), Murillo (59e), Poku (81e) ; Abdallah (30e) pour l’OM
Celtic Glasgow 1-3 Ferencvaros : Baur (44e) pour le Celtic ; Bamidele (20e), Zachariassen (45+1e), Arzani (47e) pour Ferencvaros
Crystal Palace 4-0 Lech Poznan : Pino (10e), Richards (27e), Strand Larsen (sp, 34e), Nketiah (89e)
Viktoria Plzen 0-3 Union Saint-Gilloise : Mofokeng (17e), Biondic (43e), Kricfalusi (59e) pour l’USG
Juventus Turin 5-0 NEC Nimègue : N. Gonzalez (9e), Alajbegovic (24e), Woltemade (sp, 35e), Celik (75e), Kolo Muani (82e)
Lillestrom SK 1-2 Torreense : Olsen (79e) pour Lillestrom ; Alfaro (23e), Pozo (49e) pour Torreense
Real Sociedad 1-2 Bournemouth : Sergio Gomez (57e) pour la Sociedad ; Kluivert (11e), Rayan (20e) pour Bournemouth
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