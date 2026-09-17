Takhawou Sénégal dément toute discussion sur une collaboration avec le pouvoir

Takhawou Sénégal dément les informations relayées par certains médias faisant état de prétendues discussions au sein du parti sur une éventuelle collaboration avec le régime en place. Dans un communiqué, le porte-parole national de la formation politique, Youssouph Mbow, estime que ces informations relèvent davantage d’une « interprétation partisane » que d’un traitement rigoureux des débats tenus au sein du parti.



Selon lui, le journaliste à l’origine de ces informations aurait procédé à une « lecture sélective » des échanges, en réduisant plusieurs heures de discussions du Bureau politique national à quelques propos attribués à certains participants.



« La réunion du Bureau Politique, tenue le samedi dernier, avait pour principal objet l’examen de la situation politique, économique et sociale du pays ainsi que l’évaluation de la vie et du fonctionnement de notre formation politique », précise Youssouph Mbow.



Le porte-parole national affirme que les responsables de Takhawou Sénégal ont largement échangé sur plusieurs préoccupations auxquelles sont confrontées les populations. « la cherté persistante de la vie, la baisse du pouvoir d'achat des ménages, les difficultés croissantes du monde rural, les contraintes auxquelles sont confrontés les agriculteurs, ainsi que les graves problèmes de commercialisation des produits agricoles, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal où de nombreux producteurs peinent à écouler leurs récoltes ».



Les questions relatives à l’emploi des jeunes, à l’émigration irrégulière ainsi qu’aux attentes des populations face aux promesses de changement auraient également occupé une place importante dans les échanges.



Pour Takhawou Sénégal, « passer sous silence l'ensemble de ces préoccupations pour ne retenir que quelques interventions individuelles constitue une déformation manifeste de la réalité des discussions ».



Le parti rappelle que son Bureau politique national constitue un espace de débat au sein duquel chaque responsable est libre d’exprimer son opinion.



« Les prises de position individuelles ne sauraient être assimilées à une orientation officielle du parti », insiste le porte-parole national.



Takhawou Sénégal affirme ainsi rester fidèle à sa ligne politique, définie par ses instances compétentes et portée par son leadership. « Notre parti continue d'exercer son rôle avec responsabilité, indépendance et cohérence, en défendant les intérêts des populations et en portant une parole politique fondée sur les réalités vécues par les Sénégalais ».



Dans son communiqué, Takhawou Sénégal invite également les médias à faire preuve de « davantage de rigueur et d’équilibre » dans le traitement de l’information politique.



Selon la formation politique, les « citoyens méritent une information complète et fidèle aux faits, loin des raccourcis et des interprétations destinées à alimenter des polémiques artificielles ».



Enfin, le parti de Khalifa Sall réaffirme que sa priorité « demeure l'écoute des préoccupations des Sénégalais et la recherche de solutions aux difficultés économiques et sociales qui affectent quotidiennement nos concitoyens ».