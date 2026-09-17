Tournoi UFOA-A U17 : la Gambie rejoint le Sénégal en finale

L’équipe nationale de la Gambie des moins de 17 ans s’est qualifiée pour la finale du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A). Les Scorpions Boys ont battu le Libéria sur le score de 2-1, ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor, et valident dans le même temps leur ticket pour la prochaine CAN de la catégorie.
Vainqueur plus tôt face à la Guinée, le Sénégal affrontera donc la Gambie en finale. Un derby qui promet.
Champion d’Afrique en titre, le Sénégal tentera de conserver son trophée. Il a remporté les deux dernières éditions du tournoi UFOA-A des moins de 17 ans.
Vainqueur plus tôt face à la Guinée, le Sénégal affrontera donc la Gambie en finale. Un derby qui promet.
Champion d’Afrique en titre, le Sénégal tentera de conserver son trophée. Il a remporté les deux dernières éditions du tournoi UFOA-A des moins de 17 ans.
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