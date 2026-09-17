Bignona : Mamadou Lamine Keïta signe son retour sur le terrain politique et vise la mairie

L’ancien ministre des Sports Mamadou Lamine Keïta effectue son retour sur le terrain politique. Le leader de la Convergence démocratique pour le développement (CDD) a réuni ses militants, mercredi dernier à Bignona, pour échanger sur la situation politique du pays et les perspectives de sa formation.



Face à ses partisans, l’ancien maire de Bignona a affiché ses ambitions pour la commune qu’il a dirigée jusqu’en 2021. Pour Mamadou Lamine Keïta, l’objectif est clairement défini : « reconquérir la mairie de Bignona ».



Cette rencontre marque ainsi la volonté du responsable politique de reprendre activement les activités de sa formation dans le département de Bignona. Il entend, avec ses militants, tirer les enseignements des dernières échéances électorales et préparer les prochaines batailles politiques.



Pour rappel, Mamadou Lamine Keïta avait perdu la mairie de Bignona lors des élections territoriales de 2021. Il avait été battu par Bacary Diatta, candidat de Pastef. Cinq ans après cette défaite, l’ancien édile affiche donc sa détermination à reprendre les commandes de la municipalité.