Ligue 1 – 1ère journée en retard : Teungueth FC prend le pouvoir, le Jaraaf se relance

Les « Africains » ont profité, hier, mercredi 27 janvier 2021 de leur match en retard de la 1ère journée de Ligue 1 pour emmagasiner le maximum de confiance avant de se croiser, dimanche prochain, lors de la 5ème journée. Teungueth FC, qualifié à la phase de poules de la Ligue africaine des champions, a accueilli à Ngalandou Diouf et battu le Casa Sports (2 – 0) pendant qu’à Amadou Barry, le Jaraaf qui jouera prochainement le tour de cadrage de la Coupe de la CAF, a dicté sa loi à Mbour Petite Côte.



Conséquences, maintenant que le calendrier est à jour, les Rufisquois de Teungueth FC ont chipé la place de leader à Diambars grâce à leur meilleure différence de buts (+ 4 contre + 3) et les Dakarois se sont relancés après leur cuisante défaite (1 – 4) lors de la précédente journée. Avec 7 points, ils sont 4ème, à égalité avec l’AS Pikine 3ème et surtout à 3 longueurs de Diambars et de Teungueth FC.



Ce qui promet un palpitant duel entre « Africains », dimanche prochain, au stade Ngalandou Diouf de Rufisque pour le choc de la 5ème journée de L1.



Avec Ligue sénégalaise de football professionnel