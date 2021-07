Ligue 1 – 20ème journée en retard : Le CNEPS Excellence domine l’AS Pikine, Teungueth FC se rapproche un peu plus du titre

Pas plus que Diambars, 3ème au classement de la L1, la veille face au Jaraaf, l’AS Pikine, 2ème, n’a pas su profiter de son match en retard, jeudi 1er juillet, contre le CNEPS Excellence, pour se rapprocher de Teungueth FC, le leader.



Comme Diambars face au Jaraaf (1 – 2), l’AS Pikine s’est inclinée sur le terrain du CNEPS Excellence (0 – 2). C’est dire que ces matches en retard respectivement de la 16ème et de la 20ème journée de L1 ont été de nul effet sur la position des uns et des autres en haut du tableau.



Alors que les 3 équipes de tête ont totalement mis à jour leur calendrier, les Rufisquois restent largement devant ses poursuivants (47 points). Avec 7 longueurs d’avance sur l’AS Pikine (40 points) et 8 sur Diambars (39points), et à quatre journées de l’épilogue, Teungueth FC semble plus que jamais parti pour remporter son premier titre de champion du Sénégal.