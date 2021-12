Ligue 1 – 3ème journée : Jaraaf défie Casa Sports à Ziguichor

Après une semaine de pause forcée du fait de la grève des transporteurs, le championnat national de L1 de football professionnel reprend son cours normal avec, au programme de ce weekend, la 3ème journée qui n’avait pas pu se disputer.



Le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor accueille ce samedi, le grand match de cette 3ème journée. Le classique Casa Sports – Jaraaf arrive au bon moment, en ce début de saison où le public recommence à venir au stade et il devrait encore en être ainsi dans la capitale du Sud. Car cette affiche a fait sa propre publicité entre deux équipes très populaires et qui pratiquent du beau jeu.



Le Casa Sports (9ème, 2 points) court après sa première victoire et voudra profiter de la venue du Jaraaf pour lancer véritablement son championnat. Mais en face, les « Vert et blanc » (4ème, 3 pts) qui ont remporté lors de la 2ème journée leur premier « classique » face à la Linguère, chercheront à enchainer.



A suivre également, ce samedi, le déplacement du promu Guédiawaye FC chez le leader, Diambars. Les « Académiciens » de Saly, après avoir tenu tête à TFC, le champion en titre, reviennent sur leurs terres pour renouer avec la victoire. Les « Banlieusards » (12ème, 1 pt), battus le weekend dernier à domicile par l’AS Douanes risquent d’avoir fort à faire. Le dernier match de ce samedi sera un derby dakarois entre l’AS Douanes et le Dakar-Sacré cœur qui se suivent au classement (6ème et 7ème) avec respectivement 3 et 2 points.



La 3ème journée sera clôturée le dimanche 12 décembre avec les 4 rencontres restantes, Gorée – Teungueth FC ; AS Pikine – Stade de Mbour ; CNEPS – Ndiambour ; Linguère – Génération Foot.



Le programme : Samedi 11 décembre

à 16h30 à Ibrahima Boye : AS Douanes – Dakar SC

à Fodé Wade : Diambars – Guédiawaye FC

à Aline Sitoé Diatta : Casa Sports – Jaraaf



Dimanche 12 décembre

à 16h30 : au stade municipal de Mbao : Gorée – Teungueth FC

à Alassane Djigo : AS Pikine – Stade de Mbour

à Maniang Soumaré : CNEPS – Ndiambour

à Mawade Wade : Linguère – Génération Foot