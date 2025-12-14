Ligue 1 (7ᵉ journée) : l’US Gorée et Casa Sports freinés, le Jaraaf enfonce Guédiawaye FC

La 7ᵉ journée de Ligue 1 sénégalaise s’est poursuivie ce dimanche avec plusieurs rencontres marquées par des résultats nuls au sommet et des victoires importantes dans la course au maintien et au podium.



À domicile, le leader US Gorée (15 pts, +8), en quête d’une troisième victoire consécutive devant son public, a été tenu en échec par l’AS Pikine (5ᵉ, 10 pts, +3) sur un score nul et vierge (0-0). Même scénario pour Casa Sports (2ᵉ, 13 pts, +6), qui n’a pas réussi à enchaîner un quatrième succès de rang à domicile face à Teungueth FC (7ᵉ, 10 pts, +1), les deux équipes se séparant également sur un nul (0-0).



Le Jaraaf a, en revanche, enregistré une deuxième victoire consécutive. Les « Vert et Blanc » se sont imposés (2-1) sur la pelouse de Guédiawaye FC, toujours lanterne rouge avec zéro point, enfonçant un peu plus le club de la banlieue dakaroise dans la crise. Grâce à ce succès, le Jaraaf occupe désormais la 9ᵉ place avec 9 points (-1).



Dans les autres rencontres, AJEL de Rufisque (3ᵉ, 13 pts, +4) a réalisé une belle opération en allant s’imposer (2-1) sur le terrain de l’US Ouakam (10ᵉ, 7 pts, -1). De son côté, la Sonacos (4ᵉ, 12 pts, +3) est allée battre la Linguère (13ᵉ, 6 pts, -2) grâce à un but de Mansour Camara à la 60ᵉ minute, s’installant ainsi au pied du podium.



Wally Daan (14ᵉ, 6 pts, -2) a concédé le match nul (2-2) lors de son déplacement à HLM de Dakar (12ᵉ, 6 pts, -1). L’AS Cambérène a, pour sa part, dominé le Stade de Mbour (2-1). Une victoire qui permet aux Cambérénois de grimper à la 11ᵉ place, tandis que les Stadistes reculent au 6ᵉ rang avec 10 points (+2).



En ouverture de cette 7ᵉ journée, samedi, Dakar SC (8ᵉ, 10 pts, -1) et Génération Foot, désormais 15ᵉ et en position de relégable avec 5 points, se sont neutralisés (1-1).