Ligue 1 : AS Pikine- Jaraaf et Guédiawaye FC - Génération Foot, en attraction

Après une longue pause à cause de la Coupe du monde U20 et les manifestations du 1er juin dans le pays, la Ligue 1 sénégalaise reprend ses droits avec la 22e journée. Elle sera marquée par des chocs entre Jaraaf (5e, 29 pts) et l’AS Pikine (10e, 27 pts), Génération Foot (1er, 41 pts) et Guédiawaye FC (3e, 35 pts).



Au stade Alassane Djigo de Pikine, le Jaraaf (5e, 29 pts) vise une troisième victoire consécutive face à l’AS Pikine (10e, 27 pts). Cette rencontre est un choc de tous les dangers. Car, ces dernières années leurs confrontations terminent sur des scènes de violence, à l’instar du match de la 9e journée cette saison.



Du coup, la sécurité sera prise en compte, ce dimanche à Alassane Djigo, avant que les deux équipes ne s’y retrouvent à nouveau le jeudi 22 juin prochain pour les 8es de finale de la Coupe du Sénégal.



La bataille du titre de champion de Ligue 1 sera rude, à cinq journées du terme. Le leader Génération Foot (41 pts) vise une huitième victoire consécutive à domicile face au Guédiawaye FC (3e, 35 pts).



Diambars (2e, 38 pts) pourrait rejoindre le leader Génération Foot en tête. Cela passe par une victoire de Guédiawaye FC face à GF. Diambars aura le même nombre de points que le leader (41 pts) s’il bat l’AS Douanes (12e, 19 pts).



Le Casa Sports (4e, 33 pts) éliminé de la Coupe de la Ligue et battu lors de la 9e journée par Teungueth FC (6e, 29 pts), est attendu pour prendre sa revanche pour espérer être en course pour le titre.