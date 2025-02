Ligue 1 : AS Pikine renoue avec la victoire, Teungueth FC et Guédiawaye FC dos à dos, Jaraaf défie USO ce lundi

L'AS Pikine a enfin mis fin à sa série noire en s'imposant sur le plus petit des scores (1-0) dimanche, après trois défaites consécutives. Grâce à ce succès, le club de la banlieue respire et remonte à la 11e place du classement.



Dans l'autre choc de cette 13e journée, Teungueth FC et Guédiawaye FC se sont quittés sur un match nul (1-1). Guédiawaye FC reste 6e avec 17 points, tandis que Teungueth FC (15 points) continue de reculer au classement.



De son côté, l'US Gorée, leader du championnat, a été accroché par le Casa Sports samedi (0-0), concédant ainsi son quatrième match nul. Son avance se réduit à six points sur le Jaraaf (2e, 22 points), qui affronte l'US Ouakam ce dimanche. Avec un match en retard contre Guédiawaye FC, le club de la Médina pourrait encore réduire l'écart en cas de victoire.



Dans les autres résultats, Dakar Sacré-Cœur a surclassé Oslo FA (3-0), reprenant ainsi la 4e place avec 19 points, tandis que Génération Foot s'est imposée face à Wally Daan (1-0).



Dans le bas du tableau, la Linguère (15e, 10 pts) affronte l'AJEL de Rufisque (7e, 16 pts) ce lundi avec l'objectif de sortir de la zone de relégation.