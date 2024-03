Ligue 1 : Casa Sports enregistre un troisième revers de rang, Teungueth FC creuse l’écart, Jaraaf et Pikine accrochés

En déplacement à Kolda, Guédiawaye a battu le Casa Sport (0-1) lors de la 15e journée. Le Casa Sport enchaîne une troisième défaite de rang. Vainqueurs de l’US Ouakam (2-1), le leader Teungueth FC compte trois points d’avance le Jaraaf (2e) et AS Pikine (3e), qui ont été neutralisés en championnat.



Cette 15 journée a été marquée par le retour de l’entraîneur Ansou Diadhiou au stade régional de Kolda. Et l'ancien coach des Ziguinchorois, qui a été choisi par Guédiawaye FC a battu son ancien club le Casa Sports (0-1). Le Casa enregistre un troisième revers de rang et se place à la 11e place.

Guédiawaye FC (5e, 22 pts) conforte sa place, puisque SONACOS (7e, 21 pts) a battu (3-1) Diambars de Saly.



Ce revers est fatal à Diambars (13e, 13 pts) qui replonge dans la zone de relégation. Stade de Mbour (12e, 13 pts) en sort grâce au point ramené du stade Massène Sène (2- 2) devant Jamono Fatick, lanterne rouge.



Au stade Iba Mar Diop, I'US Gorée et Génération Foot se sont quittés dos à dos (1-1). Idrissa Guèye a ouvert le score pour les Grenats, les Insulaires ont arraché l'égalisation dans les ultimes secondes par Mamadou Diop (90'+8).



Jaraaf et Pikine accrochés



Redevenu leader à l'issue de la précédente journée, Teungueth FC (28 points) a fait un peu le trou à l'issue de la 15e journée. Les hommes du coach Cheikh Guèye ont enchaîné en second succès en renversant (1-2) I'US Ouakam, samedi au stade Ngalandou Diouf.



Les Rufisquois ont d'ailleurs réalisé la meilleure opération en haut du tableau, puisque leurs poursuivants directs ont été tenus en échec. C'est d'abord le Jaraaf de Dakar (2e, 25 pts+8) qui n'a pu faire la différence (0- 0) contre Dakar Sacré-Cœur (5e, 21 pts), samedi au stade Iba Mar Diop.



Le dimanche, I'AS Pikine (3e, 25 pts+6) a été également impuissante (0-0) face à la Linguère de Saint-Louis (8e, 19 pts) à Alassane Djigo.