Ligue 1: « Ce que les joueurs ont fait est incroyable », (Coach Sonacos)

Bourreau de Génération Foot, Sonacos de Diourbel est le seul club invaincu depuis le démarrage du championnat. Ce qui lui vaut d’occuper le fauteuil de leader du championnat de Ligue 1 sénégalaise. Le club du Baol s’est offert le scalp du tenant du titre et 1er au classement avant cette 6ème journée. Les huiliers l’ont emporté sur la marque de 2 buts à 1 pour infliger aux « Grenats » leur premier revers de la saison 2017 – 2018. L’entraîneur tire son chapeau aux joueurs.



« Génération Foot est une équipe comme toutes les autres. Seulement, ses dirigeants ont su plus tôt qu’il fallait mettre les moyens pour se positionner dans des conditions de performances. Après 13 matchs sans défaite, qu’un novice dans le métier puisse les battre, je ne pense pas que c’est le mérite du coach. Les joueurs ont bien compris ce qu’ils devraient faire. Aujourd’hui, ils l’ont fait. Chapeau aux gosses. C’est un match qu’il ne fallait pas perdre parce qu’on était les 2 équipes invaincues du championnat. J’avais dit aux joueurs que l’enjeu de c match, c’était de gagner Génération Foot pour rester la seule équipe au Sénégal sans avoir perdu de match après 6 journées. C’est quelque chose d’important. Je pense que ce qu’ils ont fait aujourd’hui, c’est quelque chose d’incroyable. Sur le plan tactique, on n’a rien à envier à Génération Foot. Je suis ému. Ils ont bouclé les couloirs durant 90 minutes. Sur le plan physique, on sait que (l’adversaire) à la 60e minute, c’est une équipe très forte, on a pu gérer cela malgré tous leurs assauts. Donc, je félicite mes joueurs et encourage Génération Foot », a jubilé Cheikh Gueye.