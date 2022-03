Ligue 1 : Derby de la banlieue, Guédiawaye FC et AS Pikine se neutralisent

Le stade Amadou Barry a accueilli un monde fou, à l’occasion du derby de la banlieue entre Guédiawaye FC et AS Pikine. Le match s’est joué à guichets fermés. Sur la pelouse, les vingt-deux acteurs ont joué leur partition, en livrant une partie physique et intense.



Au finish, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge, comme à l’aller. Avec ce nul, Guédiawaye FC conserve sa 3ème place. AS Pikine stagne à la 4ème place.