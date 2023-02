Ligue 1 France: Habib Diallo parmi les meilleurs buteurs avec ses 12 buts

Zappé par le sélectionneur des « Lions », Aliou Cissé depuis plusieurs mois, Habib Diallo fait son chemin dans le championnat français. L’ancien attaquant de Génération Foot est le meilleur buteur de son club, le RC Strasbourg, avec 12 réalisations en 24 match, soit un but tous les deux matchs. Il devance l’attaquant français, Kévin Gameiro qui totalise 7 buts depuis le début de la saison.



Habib Diallo a inscrit samedi un doublé contre Angers et permis à son club de sortir de la zone rouge. Au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, le jeune sénégalais est devant Messi (11 buts), à une longueur de Neymar (13 buts) et à 3 longueurs du meilleur buteur, Mbappé (15 buts).



Aliou Cissé devra fournir des arguments extra-sportifs pour l’écarter de sa liste lors de la prochaine sortie de l’équipe nationale du Sénégal.