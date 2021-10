Ligue 1 France: doublé de Habib Diallo qui monte sur le podium du classement des buteurs

Le Racing Club de Strasbourg qui recevait le FC Lorient ce dimanche pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 n’a laissé aucun suspense. Habib Diallo et ses coéquipiers ont écrasé leurs adversaires par 4 buts à zéro. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a largement participé à la victoire éclatante de son équipe en claquant un doublé en 8 minutes (39e et 47e).



Ces deux buts propulsent le Sénégalais sur le podium très disputé du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1. En effet, Habib Diallo qui compte désormais 6 buts cette saison, totalise le même nombre de buts que des joueurs comme Dimitri Payet (OM), Ben Yedder (AS Monaco).. Seuls Jonhatan David du LOSC (8 buts) et Gaëtan Laborde de Rennes (7 buts) sont devant l’attaquant sénégalais.



Strasbourg est classé 7e de Ligue 1 à 4 points du podium.