Ligue 1 - France : onze Africains parmi les favoris au titre

D’habitude promis au Paris-Saint-Germain, le titre de champion de France pourrait échapper au club de la capitale française cette saison. Seulement troisièmes du classement après leur défaite subie face au FC Lorient le week-end dernier (3-2), les joueurs de Mauricio Pochettino doivent effectivement faire face à la concurrence du LOSC et de Lyon cette année, deux formations ô combien en forme et régulières.







Annoncées favorites chez les différents bookmakers internationaux, les trois équipes ont la particularité d’avoir un point en commun : la présence de talents africains au sein de leurs effectifs. Ainsi, si l’on passe en revue les joueurs sociétaires du PSG, de Lille et de Lyon, ce ne sont ni plus ni moins de onze africains qui sont en course pour obtenir le graal en Mai prochain, de Gana Gueye à Reinildo, en passant par Karl Toko-Ekambi.







Les sommes à remporter via le code promo betclic de Sportytrader sont d’ailleurs semblables entre les trois formations, signe qu’il faudra sans doute compter sur une lutte à distance entre ces trois écuries jusqu’au terme de l’exercice. Le classement Ligue 1 s’annonce donc clairement indécis jusqu’au bout cette saison, pour le plus grand bonheur des amateurs de suspense. Qui pourra succéder à Gana Gueye et Eric-Maxim Choupo-Moting, sacrés en 2020 ? Réponse dans les prochains mois.