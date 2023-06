Ligue 1 : Génération Foot pour creuser l’écart, CNEPS en danger de relégation

La 23e journée de Ligue 1 se joue ce week-end. Six rencontres au menu, le leader Génération accueille l’US Gorée avec l’ambition de creuser l’écart. L’AS Douanes se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge, CNEPS Excellence. Une défaite condamnerait le club de la ville de Thiès à la relégation.





Leader avec trois points d'avance sur Diambars, Génération Foot (44 pts) accueille l'US Gorée (8e, 28 pts). En ligne de mire un neuvième succès de rang face à l’US Gorée, l’Académie de Déni doit obligatoirement remporter ce match pour creuser l’écart sur son poursuivant direct, Diambars (2e, 41 pts).



L’académie de Saly Portudal, à trois points de retard sur les Grenats, rend visite la lanterne rouge, CNEPS Excellence (14e, 11 pts), dimanche, dans le duel thiéssois.



CNEPS risque la relégation en Ligue 2 si l’AS Douanes (12e, 19 pts) bat Dakar Sacré Cœur (9e, 28 pts) ce samedi, combiné à une victoire de Diambars.



Guédiawaye FC (4e, 35 pts) accueille Teungueth FC (7e, 29 pts) dimanche. Le promu Stade de Mbour (11e, 23 pts) n’est pas encore sauvé de la relégation. Les Stadistes feront face à l’AS Pikine (10e, 27 pts) ce dimanche.



Le match entre le Jaraaf et le Casa Sports a été reporté par la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LFSP), en raison du « contexte sécuritaire et de la persistance des incertitudes ».