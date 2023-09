Ligue 1: Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM

L'OM tient son nouvel entraîneur. Dans un communiqué officiel, le club olympien a annoncé mercredi l'arrivée de Gennaro Gattuso, en remplacement de l'Espagnol Marcelino, qui a démissionné il y a une semaine. L'Italien est notamment passé par les bancs de l'AC Milan, Naples et Valence. Il était libre depuis son départ du club espagnol.



La rumeur avait commencé à se propager dans la nuit de mardi à mercredi. La voilà désormais confirmée et officialisée : Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM. Il remplace l'Espagnol Marcelino, qui a démissionné il y a une semaine.



"Je suis très heureux et fier de rejoindre l'Olympique de Marseille. Un club et un stade, l'Orange Vélodrome, dans lequel j'ai eu l'occasion d'évoluer en tant que joueur, célèbre dans toute l'Europe pour la passion et la ferveur qui s'en dégagent", a déclaré l'Italien de 45 ans, cité dans le communiqué.



"J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent", a ajouté Gattuso, qui était sans club depuis son départ de Valence. "Ayant travaillé avec les plus grands tacticiens italiens parmi lesquels Carlo Ancelotti, Marcello Lippi ou Massimiliano Allegri, il s’apprête à découvrir en France un sixième championnat après avoir exercé en tant que joueur puis entraineur au sein des championnats italien, écossais, suisse, grec et espagnol", rappelle l'OM dans son communiqué.



Gattuso arrive dans un contexte difficile



"Rino" Gattuso arrive dans un contexte dificile à Marseille, où les cicatrices des évènements de la semaine passée sont loin d'être refermées. Entre une réunion entre direction et supporters qui vire au fiasco, un entraîneur qui claque la porte et un président démissionnaire avant de se raviser, tout a volé en éclats en l'espace de sept jours. Sans oublier la claque subie dans le Classique face au PSG (4-0) dimanche dernier. L'Italien va devoir construire sur des ruines.



Gattuso était donc libre depuis le mois de janvier et la fin d'un passage raté à Valence, en Espagne. Auparavant, il avait entraîné Sion, Palerme, l'OFI Crète, Pise et surtout l'AC Milan et Naples, avec qui il a gagné une Coupe d'Italie en 2020. Comme joueur, il a été champion du monde avec l'Italie en 2006. Il a aussi gagné deux Ligues de Champions et deux titres de champion d'Italie avec l'AC Milan, club dont il a porté le maillot pendant 13 ans, de 1999 à 2012.



Son premier match avec l'OM sera un déplacement à Monaco samedi soir, pour la 7e journée de Ligue 1. Il sera présenté jeudi lors d'une conférence de presse programmée à 17h.