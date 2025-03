Ligue 1 (J18) : Le Jaraaf prend les commandes, AJEL grimpe sur le podium, duel HLM - GFC ce lundi

La Ligue 1 sénégalaise a un nouveau leader. Grâce à sa victoire face à la Linguère (1-0), le Jaraaf (33 pts, +10) s'empare de la première place, devançant l’US Gorée (33 pts, +9), qui n’a pu faire mieux qu’un match nul contre Wally Daan FC à Thiès.



Belle opération pour l’AJEL de Rufisque. Le club a réalisé un exploit en s’imposant à l’extérieur contre l’AS Pikine (1-0), ce qui lui permet de monter sur la troisième marche du podium. Wally Daan (31 pts) rétrograde à la 4e place.



Derrière, l’US Ouakam (5e, 26 pts) continue son ascension avec une victoire éclatante (3-0) sur la Sonacos à Diourbel.



Les rencontres Génération Foot - Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur - Teungueth FC se sont soldées par des scores nuls et vierges (0-0). Ce résultat permet au Casa Sports (20 pts) de remonter à la 10e place, tandis que Génération Foot recule d’un rang et occupe désormais la 6e position.



La 18e journée se clôture ce lundi avec des confrontations impliquant des équipes de la zone rouge. La lanterne rouge Jamono Fatick (16e, 13 pts) affronte Oslo FA (14e, 19 pts), tandis que Guédiawaye FC (7e, 24 pts) se déplace pour défier l’ASC HLM (15e, 17 pts).







Programme 18e journée





Samedi 15 mars 2025



Stade Lat Dior



Wally Daan / US Gorée 0-0



Stade municipal de Yoff



Dakar Sacré Cœur / Teungueth FC 0-0





Dimanche 16 mars



Stade Lat Dior



Génération Foot / Casa Sports 0-0



Stade Alassane Djigo



AS Pikine / AJEL de Rufisque 0-1



Stade municipal de Yoff



Jaraaf / Linguère 1-0



Stade Ely Manel Fall



Sonacos / US Ouakam 0-3





Lundi 19 mars 2025





Stade Massene Sene



17h30 Jamono Fatick / Oslo F.A



Stade municipal HLM



17h30 ASC HLM de Dakar / Guédiawaye FC