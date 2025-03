Ligue 1 (J18) : Statut quo en tête après le match nul de l’US Gorée et Wally Daan

Deux rencontres ont eu lieu ce samedi pour le compte de la 18ᵉ journée de Ligue 1 sénégalaise, avec des scores vierges au sommet. Le leader US Gorée et son dauphin Wally Daan se sont neutralisés (0-0), tout comme Dakar Sacré-Cœur et Teungueth FC.



Dans le duel au sommet entre Gorée et Wally Daan, aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence. Gorée (33 pts, +9) conserve la tête du championnat, tandis que Wally Daan (31 pts, +6) manque l’opportunité de prendre la première place. Le Jaraaf (30 pts, +9) pourrait en profiter et s’emparer du fauteuil de leader en cas de victoire ce dimanche contre la Linguère (9ᵉ, 20 pts).



Dans l’autre match du jour, Teungueth FC et Dakar Sacré-Cœur se sont également quittés sur un nul (0-0). Ce résultat laisse les deux équipes à égalité avec 20 points au classement.



La 18ᵉ journée se poursuit ce dimanche avec plusieurs affiches. L'AJEL de Rufisque (4e, 28 pts) rend visite à l’AS Pikine (13e, 19 pts), en difficulté cette saison, tentera de s’éloigner de la zone rouge.





Au stade Lat Dior, Génération Foot (5e, 25 pts) accueille le Casa Sports (11e, 19 pts). Les Grenats, qui restent sur trois victoires toutes compétitions confondues, veulent enchaîner un quatrième succès face au Casa Sports (12e, 19 pts).



L’ASC HLM, premier relégable (15e, 17 pts), reçoit Guédiawaye FC (6e, 24 pts), tandis que Jamono Fatick, lanterne rouge (16e, 14 pts), accueille Oslo FA (14e, 19 pts).





Programme 18e journée



Samedi 15 mars 2025



Stade Lat Dior



Wally Daan / US Gorée 0-0



Stade municipal de Yoff



Dakar Sacré Cœur / Teungueth FC 0-0





Dimanche 16 mars



Stade Lat Dior



17h30 Génération Foot / Casa Sports



Stade Alassane Djigo



17h30 AS Pikine / AJEL de Rufisque



Stade municipal de Yoff



17h30 Jaraaf / Linguère



Stade Ely Manel Fall



17h30 Sonacos / US Ouakam



Stade Massene Sene



17h30 Jamono Fatick / Oslo F.A



Stade municipal HLM



17h30 ASC HLM de Dakar / Guédiawaye FC